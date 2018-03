POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO EM SOBRAL

Na manhã do último domingo (04/03), a Equipe RAIO 01, realizava patrulhamento pela Rua Eva no bairro Alto da Expectativa, quando foi visto um homem em atitude suspeita nas proximidades do CSF do bairro.





Ao perceber aproximação da patrulha policial, o suspeito empreendeu fuga, porém não obteve sucesso, o mesmo foi apreendido na pose de um Revólver Calibre 32 com três munições intactas, além de uma certa quantidade de Maconha, material para embalar a droga, dinheiro e celulares.





O menor de idade, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral, onde foi apresentado ao Delegado plantonista e posteriormente liberado na presença dos pais.





Fonte: Sobral 190