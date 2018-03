Policial Militar é morto a tiros enquanto estacionava carro no Jangurussu

Segundo informações preliminares, o crime se trata de uma execução.

O cabo da Polícia Militar, Marcos Antônio de Souza Ribeiro, do Batalhão de Polícia Penitenciária, foi baleado e morto por quatro homens encapuzados enquanto estacionava o carro ao chegar em casa. O crime ocorreu por volta das 22h45min, no Parque Betânia, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.





O PM chegou a ser socorrido por policiais da Força Táticas de Apoio (FTA) e levado ao Frotinha de Messejana, mas o cabo não resistiu aos ferimentos e morreu.





Os tiros disparados atingiram o tórax e o abdômem da vítima. Segundo informações preliminares, o crime se trata de uma execução.





Nessa quarta-feira, 28, o Jangurussu foi o primeiro bairro a receber a Célula de Proteção Comunitária. Além do monitoramento por 24 horas, a torre de osbservação terá efetivo de 40 guardas municipais e 20 PMs, que patrulharão a área a pé, de bicicleta e em motos





(O POVO)

Foto ilustrativa