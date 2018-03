POSSE DA NOVA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SOBRAL

Hoje pela manhã (12/03/2018), às 10 horas, no auditório do Tribunal do Júri da Comarca de Sobral, tomou posse a Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Janayna Marques de Oliveira e Silva na nobre função de Diretora do Foro, cujo mandato se estenderá até fevereiro de 2019.

A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades, entre as quais: o Exmo. Dr. Aldenor Sombra de Oliveira (ex-Diretor do Foro de Sobral); a Prefeita em exercício do Município de Sobral, Christianne Marrie Aguiar Coelho; o Presidente da Câmara Legislativa do Município de Sobral, Paulo César Lopes Vasconcelos; o Presidente da Associação de Magistrados do Estado do Ceará, Juiz de Direito Ricardo Alexandre da Silva Costa; o Promotor de Justiça da Comarca de Sobral, Dr. Hugo Alves da Costa Filho; a Defensora Pública da Comarca de Sobral, Dra. Emanuela Vasconcelos Leite Costa; o Presidente da OAB-CE, Subseccional de Sobral, Dr. Rafael Pereira Ponte; os Juízes de Direito: Maurício Fernandes Gomes, Antônio Carneiro Roberto, Francisco Anastácio Cavalcante Neto, Joyce Sampaio Fontenelle Durval e Elisson Pacheco Oliveira Teixeira; o Comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Ten-Cel Francisco Assis Azevedo de Sousa, a Diretora da Faculdade Luciano Feijão, Isabel de Aguiar Pontes.

Diversos Juízes de comarcas circunvizinhas, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Advogados, Servidores, Estagiários e Terceirizados do Poder Judiciário prestigiaram a solenidade.

O evento foi abrilhantado pela interpretação do hino nacional por Flávia Araújo Coelho, com o acompanhamento do pianista Douglas Araújo.