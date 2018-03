Prefeito de Tianguá ocupa 3° LUGAR no ranking dos melhores prefeitos do Ceará

Ficando atrás apenas de das prefeituras de Fortaleza e Sobral o Prefeito Luiz Menezes de Lima ocupa o 3° LUGAR entre os melhores prefeitos do Ceará. O resultado foi divulgado no mês de março pela UBD- UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO utilizando como critério a qualidade total nos serviços do governo municipal. O Prefeito Dr. Luiz Menezes afirma que está muito feliz com esta premiação neste momento e que este reconhecimento é resultado de decisões da gestão que priorizou o uso de recursos próprios para investir em saúde, educação e infraestrutura.





O prefeito citou ainda que em 1 ano de gestão iniciou grandes obras como pavimentação, drenagem, novas estradas e pontes, também investimento em fardamentos, livros e aumento dos salários dos Professores superior ao piso nacional, além de compra de 02 UTI's móveis e um ônibus para transporte de pacientes. A gestão também adquiriu mais 02 ambulâncias em parceria com o Governo do Estado e um novo ônibus escolar.





O Prefeito Dr Luiz afirmou que está muito satisfeito com os resultados da gestão e se sente cada vez mais preparado.





Na região da Serra da Ibiapaba a gestão do prefeito Dr. Luiz é destaque por ser marcada por grandes obras.