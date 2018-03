Prefeitura premia agentes de segurança por apreensão de armas

O Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e o secretário da Segurança e Cidadania, Erlânio Matoso, entregarão, nessa sexta-feira (23/03), às 14h, a primeira premiação por apreensão de armas e resolução de inquéritos aos Agentes Públicos de Segurança. Serão premiados sete policiais civis e 18 policiais militares





Ao todo, foram apreendidas nove armas de fogo, 59 munições e concluídos sete inquéritos policiais com indiciamento dos acusados por crimes dolosos contra a vida.





Os valores variam conforme calibre e qualificação da arma. Já para a resolução de inquéritos de crimes contra a vida, os prêmios serão para casos em que ocorram indiciamento e prova de remessa ao Poder Judiciário, bem como para os que o indiciado seja devidamente denunciado.





As premiações serão pagas mensalmente, à medida em que forem apresentados os requerimento. Conforme a Lei Nº1701/2017 e o Decreto Nº 1982, estão aptos a receber a bonificação: guardas civis municipais de Sobral, policiais civis e militares, policiais rodoviários federais, agentes de trânsito e agentes penitenciários que estejam atuando dentro de suas competências legais no âmbito do município de Sobral. O decreto também prevê premiação para agentes da Policia Civil lotados no núcleo de homicídios e latrocínios de Sobral para reduções dos crimes de homicídio.