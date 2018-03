Presidente do Congresso Nacional e Deputado Moses Rodrigues articulam posse de concursados do BNB

Nesta quarta-feira (21), o presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE), recebeu, em Brasília, uma comitiva de aprovados, mas ainda não convocados do último concurso do Banco Nacional do Nordeste (BNB). Durante o encontro, tencionado pelos deputados federais Moses Rodrigues (MDB-CE) e Efraim Filho (DEM/PB), foi tratada a necessidade de convocação de novos profissionais.





“Esse encontro com o Senador atende a uma solicitação do grupo, que esteve comigo em Sobral no início do mês. Após a reunião nos comprometemos a provocar uma agenda com o presidente do BNB e com o Ministro do Planejamento”, destacou Moses Rodrigues.





O concurso foi realizado em junho de 2014 e expira em julho deste ano. Desde o ano passado o grupo mantém agenda com o deputado, que conseguiu junto ao Presidente do Senado a ampliação do teto de vagas e a convocação de mais 70 pessoas. Os aprovados reivindicam a posse de mais servidores. Conforme a Cláusula 31º, do BNB, o banco se comprometeu em aumentar o seu quadro funcional com 1.300 funcionários.