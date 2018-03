Presidente do TSE acionará PF para impedir fake news com envolvimento de deputados

Roselena Uchôa, muito próxima do ex-prefeito de Granja Romeu Aldigueri, é uma mulher odiada em Camocim. Sua última maldade foi acusar o deputado Sérgio Aguiar de “pedofilia”. Sem prova nenhuma.

Roselena Uchôa é uma mulher odiada em Camocim. Demitida da prefeitura por brigar com a sua própria sombra, nunca se conformou na vida em não ter realizado seu sonho de adolescência: ser a primeira-dama do Município. Rejeitada pela própria família, tentou arrumar um jeito de ser aceita.





A tática de Roselena foi ser a “ doidinha ensapatada” de Camocim. Se aproximou do ex-prefeito de Granja, Romeu Aldigueri, e do seu parente, ex-prefeito Chico Paulino. Sua função: atacar com baixarias a administração da prefeita Mônica Aguiar. Todos compreenderam que a relação, aí, era de ódio pessoal. Roselena sempre quis ser a Mônica e ter tudo da prefeita: a família, o prestígio, o mandato.





Sem ser respeitada, e sem seguir a orientação médica, Roselena passou a ser um problema sério para quem simpatiza com suas loucuras. A última foi acusar o deputado Sérgio Aguiar de “pedofilia”. Sem prova nenhuma. Assustado com a repercussão, Romeu foi categórico: “não tenho aproximação nenhuma com essa senhora. Ela é uma doente mental. Minha briga com Sérgio Aguiar é política. Não travo disputas em campo pessoal, ainda mais com mentiras”. Chico Paulino também tenta se isolar dela.





Revoltada, e por ter sido desmoralizada, Roselena Uchôa resolveu atacar o jornalista Donizete Arruda, espalhando mentiras sobre a cobrança de propina em seu Facebook e via WhatsApp. Já havia feito isso contra Sérgio Aguiar.





Agora, o destino de Roselena Uchôa é a cadeia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral(TSE), ministro Luiz Fux, receberá em audiência o deputado Sérgio Aguiar que pedirá uma apuração contra a fake news produzida por Roselena Uchôa, acusando-o de crimes bárbaros. Ela deverá responder a um inquérito na Polícia Federal para apresentar suas provas contra Sérgio e também contra o jornalista Donizete Arruda. Como inventou mentiras, seu destino está selado: a prisão.





E seu caso servirá de exemplo a todos que queiram enveredar por esse caminho arriscado de produzir fake news contra seus adversários políticos ou contra quem morre de inveja de outra mulher, afinal Roselena fez todo esse barulho porque queria ocupar o lugar que hoje é da prefeita Mônica Aguiar. Mas Romeu Arruda disse que o melhor lugar para ela ir é “ um hospício”.





FONTE: CEARANEWS7