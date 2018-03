PROVANDO QUE A DENÚNCIA NÃO É FAKE: A PERSEGUIÇÃO À UBER EM SOBRAL É REAL!

O MBL Sobral fez uma postagem na última quinta-feira denunciando a perseguição da prefeitura aos motoristas UBER em Sobral. A denúncia foi compartilhado e comentada por centenas de pessoas que apoiam a UBER e usam a plataforma em Sobral. Porém, algumas pessoas afirmaram que a notícia era falsa e se tratava de fake. Nós tivemos acesso, com exclusividade, às fotos que o motorista registrou no momento da autuação e apreensão do seu veículo em frente ao shopping e ele nos autorizou a publicar em nossa página. Vale ressaltar que os documentos do veículo estão em dias e sua habilitação tem a observação EAR que é exigida aos motoristas profissionais. A fiscalização fez a autuação alegando que é transporte clandestino por que não tem licença da Prefeitura de Sobral. Antes dessa denúncia, já havíamos tomado conhecimento de pelo menos mais três motoristas UBER que também foram multados pelo mesmo motivo. Aí fica uma pergunta: qual é a lei que exige do motoristas UBER uma licença da prefeitura que permita ele rodar pela plataforma? Obs: as Fotos são originais e sem edição para alguém não alegar que é montagem. O MBL Sobral informa que sempre checa a veracidade de qualquer informação antes de fazer alguma publicação





Via MBL Sobral-CE