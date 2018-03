Real Madrid está disposto a pagar R$ 1,6 bilhão para tirar Neymar do PSG

Representantes do clube espanhol já se reuniram com o empresário do atacante, em Paris, para apresentar proposta.



Representantes do Real Madrid, o pai e empresário e Neymar e dois advogados reuniram-se, nesta semana, em Paris (França), para conversarem sobre uma possível contratação do atacante pelo clube espanhol. Não é de hoje que a equipe tenta contratar o atacante e, agora, a oferta para que o presidente do PSG, Nasse Al-Khelaifi, venda seu principal jogador é de 400 milhões de euros, cerca de R$ 1,6 bilhão.





Na conversa, o Real Madrid teria garantido a Neymar pai a intenção do clube em fechar o negócio, além de apresentar as primeiras ofertas de salário e bônus pela assinatura do contrato. As informações foram reveladas pelo jornal espanhol “As”.