Reitor da UECE será homenageado pelo Centro Universitário Inta de Sobral

O Reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), professor Jackson Sampaio, será homenageado pelo Centro Universitário Inta (UNINTA), de Sobral-CE, em evento que acontecerá na próxima quarta-feira (14/03), a partir das 9h, na sede da instituição.





A ocasião consistirá no lançamento do Laboratório de Fomento à Pesquisa e Estudos de Internacionalização (Interface Lab) e inauguração da Sala de Pesquisa, que receberá nesta data o nome do Reitor Jackson Sampaio. Os espaços são vinculados ao curso de Odontologia, coordenado pelo professor Me. Arry Rocha Júnior.





Na oportunidade, Jackson Sampaio proferirá a palestra "Desafios da Internacionalização e Fomento à Pesquisa para o Ensino Superior no Interior do Ceará", às 14h.





A homenagem deve-se aos fatos principais de que Jackson Sampaio é natural de Sobral e líder do grupo de pesquisa Vida e Trabalho, da UECE, com o qual o Interface Lab desenvolverá vínculos de pesquisa.





O evento contará ainda com a participação do Reitor do Uninta, Dr. Oscar Rodrigues Júnior, e dos membros do Interface Lab, que serão empossados durante o lançamento, além de outros convidados.





Com informações Universidade Estadual do Ceará