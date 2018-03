Reviravolta no caso da herança de Chico Anysio. Entenda

Viúva do ator perde o direito de administrar os bens do humorista para um dos filhos do artista.

Seis anos após a morte de Chico Anysio ainda existe um embate entre sete dos 8 filhos do comediante e a ex-esposa Malga Di Paula, por conta do patrimônio do ator. Uma dívida deixada pelo humorista ainda em vida tem causado transtornos para Malga, que perdeu o cargo de inventariante para Bruno Mazzeo, um dos filhos de Chico, e agora não tem mais permissão para administrar os bens do marido.





A Justiça entendeu que além de não ter cumprido com o pagamento da dívida do IPTU que hoje já ultrapassa R$ 400 mil, ela também não repassava para os filhos os valores referentes aos direitos autorais e aluguéis. Ainda de acordo com a Justiça, Malga tinha um comportamento "preguiçoso" e "delegou a terceiros a responsabilidade a ela confiada". No entanto, os advogados da viúva garantem que " o IPTU do apartamento está em dia. O débito presente é em relação aos três imóveis pequenos. O dinheiro que entrava era depositado na conta do antigo testamenteiro, e Malga descobriu somente depois que os débitos não estavam sendo pagos. Agora ela cogita entrar com uma prestação de contas".





Entre os bens deixados pelo ator estão 3 estabelecimentos comerciais na Barra da Tijuca, um apartamento avaliado em R$ 5 milhões, além de obras culturais como livros, personagens, roteiros e quadros pintados por ele. De todo esse patrimônio, Malga só tem direito a 50% do valor do apartamento cujo aluguel é de R$ 8 mil, além de poder explorar comercialmente as lojas. Todo o restante do patrimônio será repartido entre os demais favorecidos. O artista não deixou nada para a viúva ainda em vida, e hoje ela vive com uma pequena renda referente a uma pensão deixada por Chico. Quem também saiu perdendo nessa história foi o filho do artista Lug de Paula, o Seu Boneco da 'Escolinha do Professor Raimundo', que ficou de fora do testamento porque na época da elaboração do documento havia se desentendido com o pai. (O Dia)