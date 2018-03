Revoltante! Polícia identifica e prende patrão que chicoteou trabalhador por comer 2 ovos; Vídeo

Um vídeo que circulou recentemente nas redes sociais, deixou os internautas revoltados e incrédulos com as imagens, um homem que trabalha como “servente de pedreiro” teria comido dois ovos sem avisar seu patrão.

Furioso com a atitude do homem, dois homens agridem de forma brutal, usando uma espécie de chicote, batendo na vítima sem dó e piedade, foram ao menos 20 chicotadas.





Graças os compartilhamentos e denúncias anônimas, a polícia encontrou os responsáveis pelas agressões, que são irmãos. O crime aconteceu em uma fazenda, localizada em São Sebastião do Maranhão, município que fica a 385 km de Belo Horizonte-MG.





Segundo as investigações, os suspeitos seriam traficantes da região, fazendo parte da facção criminosa conhecida no Brasil como PCC, que teve sua fundação em São Paulo.





Os irmãos, Rodrigo Antônio Soares Mendes, 35 anos e Raul Soares Gomes, 38, foram presos na última segunda-feira 19/03, em uma operação batizada de “Al Capone”, além disso, os policias fizeram busca e apreensão no local.





As investigações tiveram duração de seis meses, as agressões aconteceram em setembro de 2017, teria também participado do crime Alleff Fillyp Miranda, 23 anos.





A vítima que não teve seu nome divulgado, apenas as inicias sendo D. S. C., na época do crime estava trabalhando em uma obra na fazenda dos suspeitos. Os proprietários ficaram sabendo que o homem havia furtado oito ovos de galinha, desses ele tinha comido dois.





Como, forma de castigo, os irmãos lhe deram chicotadas nas costas, pernas e rosto, além de agredi-lo também com um alicate, turquesa (Vídeo das agressões do final da matéria).





Segundo informações do delegado responsável pelo caso, Rodrigo Antunes, a vítima não possuí envolvimento com drogas e nem passagem pela polícia.





As cenas de tortura foram gravadas e divulgadas nas redes sociais. A investigação apuro que foi Miranda que gravou a tortura, no intuito de ameaçar possíveis inimigos deles.





Nas imagens, o agressor explica o “motivo” do espancamento. Ainda podemos ouvir a vítima chorando, depois de levar mais de 20 chicotadas.





Falta palavras, para comentarmos, tais atrocidades cometidas contra esse homem, que apenas queria matar sua fome.





Veja o vídeo (ATENÇÃO! CENAS FORTES):

Outros veículos de comunicação, também noticiaram a brutalidade; Assista:

Videos,violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: News365