ROUBO A PESSOA É REGISTRADO NO BAIRRO ALTO NOVO, EM SOBRAL

A "onda" de assaltos na cidade de Sobral é bastante preocupante!

Na manhã deste domingo (18), por volta das 5h, nas proximidades da ponte do riacho Mucambinho, foi registrado mais um crime de roubo. Um homem transitava em sua motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos armados com armas de fogo. Os assaltantes anunciaram o roubo e levaram os pertences da vítima: um celular e a carteira com documentos e dinheiro.





Os bandidos estavam a pé.





A Polícia foi acionada, mas os criminosos não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas