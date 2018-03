SAIBA MAIS SOBRE O RIO ACARAÚ...

Comprimento: 315 km

Nascente: Serra das Matas / Monsenhor Tabosa-Ce.

Foz: Oceano Atlântico em Acaraú-Ce.

Área da bacia: 14.500 km2

Afluentes principais: Rio Jaibaras, Rio Groaíras e Riacho dos Macacos.





O rio Acaraú é um rio que banha o estado brasileiro do Ceará. Nasce na Serra das Matas, um dos pontos mais altos da região. Saindo de Monsenhor Tabosa, em pleno sertão, percorre 320 quilômetros. Corta Sobral, uma das cidades mais importantes do Ceará. Banha 18 municípios e chega ao mar, em Acaraú. Nessas regiões, as chuvas são restritas e, por causa do calor, a evaporação é altíssima. Conclusão: evapora muito mais do que chove e a água some dos leitos. A terceira e última nascente fica a mais de mil metros de altitude, em São Gonçalo. Está toda pisoteada, sem nenhuma proteção.





Fica situado na parte norte do estado. Teria habitado, às margens desse rio, até os séculos iniciais da colonização portuguesa, o grupo indígena brasileiro dos tremembés. Segundo outras fontes, nasce na Serra do Machado, em Itatira. Lança-se no oceano Atlântico por meio de dois braços: Cacimba e Mosqueiro. Banha as cidades de Acaraú, Tamboril, Pires Ferreira, Sobral, Santana do Acaraú, Morrinhos, Marco, Bela Cruz e Cruz, entre outras.





Via Joscel Vasconcelos