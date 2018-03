COREAÚ-CE: SAÚDE É UMA DAS PRIORIDADES DO PREFEITO CARLOS RONER

A Secretaria de Saúde de Coreaú realizou ações na Semana Mundial de Luta Contra Tuberculose. Educação em saúde, Oficina com os Agentes Comunitários de Saúde para capacitá-los na identificação de sintomático respiratório, atualização sobre manejo clínico com os enfermeiros foram realizadas com o apoio da Vigilância à Saúde do município. Ações com a população privada de liberdade, consistiram na realização de teste rápido para HIV, sífilis e hepatites, bem como identificação de pacientes com sintomas de Tuberculose.

