O furto aconteceu na tarde do último sábado, dia 24, por volta das 13h, no estacionamento do hospital Unidade Mista de Saúde, localizada no bairro Sinhá Sabóia.





A motocicleta furtada foi uma Honda Biz de cor vermelha e placa PMG-4367.





Quem souber informações do paradeiro da moto, ligar para o telefone da polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





Fonte: Sobral 24 horas