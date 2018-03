SEM CONTROLE: Segundo ataque a banco em 3 dias. Na madrugada de hoje, o alvo foi Santa Quitéria

Bandidos atacaram a agência do Bradesco. População acordou assustada diante de tiros disparados pelos criminosos. Na fuga, o bando incendiou um automóvel e está sendo caçado pela Polícia Militar na região.





Menos de 72 horas após a ação violenta de uma quadrilha de ladrões de bancos na cidade de Santana do Cariri, no Sul do estado, um novo ataque semelhante ocorreu na madrugada desta terça-feira (6). Desta vez, o alvo foi o Município de Santa Quitéria (a 217 km de Fortaleza). Criminosos assaltaram a agência do Bradesco em meio a um intenso tiroteio.





O crime foi registrado nas primeiras horas do dia. A quadrilha disparou diversos tiros para assustar os moradores e, ao mesmo tempo, impedir uma reação por parte da Polícia Militar. As portas de vidro da agência do banco ficaram estilhaçadas diante dos disparos. Os bandidos usaram espingardas de calibre 12 e outras armas de grosso calibre durante o ataque. Dezenas de cápsulas foram deixadas pelo chão na calçada do prédio.





Depois de explodir os caixas da agência, os criminosos seguiram na ação violenta e incendiaram um veículo que havia sido usado na fuga. A Polícia Militar foi acionada em toda a região e, neste momento, segue uma caçada que mobiliza efetivos do 4º BPM (Canindé) e dos Destacamentos de cidades próximas à Santa Quitéria, como Boa Viagem, Monsenhor Tabosa e Hidrolândia.

Outro assalto





Na madrugada de sábado passado (3), uma quadrilha fortemente armada atacou a cidade de Santana do Cariri durante a madrugada. O bando chegou à cidade no começo da madrugada e aproveitou a presença de muitas pessoas ainda nas ruas para fazer reféns.





As pessoas rendidas pelos criminosos tiveram que fazer uma espécie de escudo humano para que a Polícia não iniciasse uma troca de tiros com os ladrões. Em seguida, o grupo explodiu os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil. O prédio ficou destruído.





Na fuga em direção ao vizinho Estado de Pernambuco, a quadrilha trocou tiros com policiais cearenses e pernambucanos e um dos assaltantes acabou ficando ferido. Horas depois, ele foi encontrado morto em um matagal. Um dos carros usados na fuga foi abandonado pelos ladrões e no seu interior a Polícia encontrou um fuzil, um rifle e explosivos.





Confira o estrago no banco

Com informações do portal Cearanews7