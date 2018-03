Senador Eunício promete usar "toda a energia" para combater o crime organizado

Presidente do Senado ressaltou os investimentos do governo do Ceará na Segurança Pública e que o Estado não será o único no País a instalar os bloqueadores de sinal de celular nos presídio. "Não iremos nos amedrontar", declarou.

“O Estado do Ceará está fazendo o seu dever de casa, está reagindo e nada vai nos amedrontar”. A declaração foi feita, nesta quarta-feira (28), à Rede Plus de Rádio FM pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), ao se referir aos últimos episódios de violência praticados nas ruas de Fortaleza por uma facção criminosa, em reação ao anúncio da instalação de bloqueadores de sinal de celular nos presídios. O senador cearense fez tal declaração ao lado do governador do Estado, Camilo Santana (PT).





“Nós não vamos permitir que essa violência aconteça mais no nosso Estado. Isso (os ataques) não vai nos amedrontar. Certamente é uma reação às ações que o estado está tomando. Os bloqueadores serão instalados em todo o Brasil, não será apenas no Ceará. Portanto, o Ceará está fazendo a sua parte. O seu dever”, repetiu.





Alinhado com o discurso de Camilo Santana, o presidente do Senado federal ressaltou que o Ceará foi o Estado que mais investiu nos últimos anos em Segurança Pública, com o aumento do efetivo policial para o combate e prevenção à violência.





“Não foi, lamentavelmente, apenas o Ceará que sofreu com esses atentados. Essa é uma reação às ações que estamos fazendo para combater o tráfico de drogas e combater o crime organizado. Fizemos a nossa parte do Senado, votamos todos os projetos do setor, inclusive o dos bloqueadores nos presídios”, ressalta.