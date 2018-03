Separados há 30 anos, Myrian Rios escreve que amor por Roberto Carlos é eterno

Myrian Rios, 59, se declarou para Roberto Carlos, 76, seu ex-marido. Eles foram casados por dez anos e se separaram em 1988. A atriz ganhou uma rosa no show do cantor que aconteceu no domingo (21/01). A distribuição de flores é um momento tradicional nas apresentações de Roberto e marca o final do evento.





No camarim, Myrian posou ao lado de Roberto, com a rosa em mãos, e escreveu uma declaração. “Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito, o amor permanece”, escreveu ela, citando um trecho da música “Amor Sem Limite”. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a atriz contou que esta foi a primeira vez em que ela conseguiu pegar uma rosa em um dos shows de Roberto. (Fonte BandaB)