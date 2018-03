SOBRAL-CE: BANDIDO ARMADO PRATICA ASSALTO NA AV. FERNANDES TÁVORA

Bandidos estão praticando assaltos na Av. Senador Fernandes Távora, nas proximidades da ponte do Rio Oiticica, bairro Sinhá Sabóia.





Na noite da última quinta-feira (22), por volta das 23h30, um homem transitava em sua motocicleta no sentido Centro/Sinhá Sabóia, quando nas proximidades da Ponte do Rio Oiticica, um homem armado com um pedaço de madeira invadiu a via, obrigando a vítima a parar sua motocicleta. O assaltante roubou uma cesta básica, a carteira e o celular da vítima.





A Polícia foi acionada, mas o ladrão não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas