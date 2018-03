Veja a reclamação do internauta na íntegra:

"Professores do município de Sobral tem decepção ao sacar pagamento do primeiro mês de trabalho letivo. Faltando o valor aproximado de R$ 200,00 do pagamento de 20 hs. Sendo que o Prefeito de Sobral Ivo Gomes havia falado que teria aumento do salário dos professores. Além de estarem trabalhando nos sábados letivos, ainda tiveram mais essa surpresa nada agradável e sem nenhuma justificativa."