SOBRAL-CE: INTERNAUTA DENUNCIA O PÉSSIMO ATENDIMENTO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE!

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde queria deixar uma reclamação .Ontem levei minha filha na emergência do Hospital Regional com dor de ouvido. Depois de ficar muito tempo esperando atendimento minha filha chorando de dor não teve prioridade,foi encamingada pra tomar medicação . Fui informada que teria que colocar uma pulseira de acompanhante,fui até a recepção pedia a moça a pulseira, ela me disse que esperasse no momento ela atendia uma pessoa e tinha mais seis pessoas na fila;quando terminou o atendimento ,iniciou outro ;eu , mais uma vez disse:moça e a pulseira? Ela com a cara bem ruim respondeu:espere o atendimento e depois te dou. Enquanto isso minha filha gritava de dor no corredor do hospital sozinha pois ñ podia sair de lá . Deixa muito a desejar o serviço de acolhimento e triagem deveriam priorizar e selecionar os casos . E sobre a pulseira deveria ser mais fácil e os atendentes mais educados."