Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde! Sabendo da grande visibilidade deste veículo de comunicação, venho pedir as autoridades competentes que aqui neste caso é de competência do SAAE que por gentileza venham ajgeitar esse vazamento de água que já fazem pouco mais de um mês que se encontra nessa situação. Endereço: R. Cel. José Inácio, próximo a igreja do Patrocínio. Desde já muito obrigado!"