Sobral-Ce: Piscina natural encanta moradores de Taperuaba

No sertão de Taperuaba, precisamente na localidade de Valentim, uma piscina natural se formou em um grande lajeiro, o reservatório com mais de 4 metros de profundidade, tem atraído banhistas de toda região no período do inverno. Após as chuvas, o depósito consegue armazenar água por seis meses. O reservatório também serve como bebedouro para os animais da região.









Curiosidades:





No ano de 2003, conforme o Professor João Wagner, após uma limpeza no tanque foram encontrados fosseis de um representante da chamada Megafauna Brasileira, uma delas é a Pampatherium, de um tatu gigante, do tamanho de um asno (100 a 200kg). Sua carapaça comportava três faixas de articulação. Contrariamente aos tatus atuais, é um hervíboro e não cavava a terra e desapareceu há mais de 10.000 anos. Pampatherium pertence à família de Dasypodideos (tatus).





Os fosseis foram levados para o Laboratório de Paleontologia do Museu Dom José, em Sobral.

Com informações do portal Taperuaba Notícias