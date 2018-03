SOBRAL: CRIME DE ROUBO É REGISTRADO NO BAIRRO DERBY CLUBE

A "onda" de assaltos na cidade de Sobral não para! Mais uma mulher foi vítima dos bandidos que não dão trégua.





O roubo aconteceu no início da tarde de ontem, por volta das 12:30, no bairro Derby Clube, precisamente na Av. Comandante Mauro Célio. Dois indivíduos armados com revólver abordaram a vítima, anunciaram o assalto e levaram o celular e a bolsa da mulher.





A PM foi acionada, mas o meliantes não foram capturados.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa