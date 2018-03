CREDE 6 BATE RECORDE EM APROVAÇÕES: 710 APROVADOS

A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 6 - Sobral tem orgulho de divulgar seus excelentes resultados no Enem 2017 e vestibulares. São 20 municípios que integram esta regional, totalizando 49 escolas. Obteve-se no ano de 2018 um total de 710 aprovações: 373 em vestibulares, 276 pelo SISU e 61 pelo PROUNI, destes, 546 em Universidades Públicas, tendo um crescimento de aproximadamente 43% em relação ao ano anterior. Mérito de nossos estudantes, esse resultado teve a contribuição dos professores, funcionários, núcleo gestor, equipe da CREDE 6 e com o incentivo do Governo Municipal de Sobral e da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Desta forma, comprovamos mais uma vez a qualidade das escolas públicas do Ceará.





A CREDE 6, em nome do coordenador Daniel Carlos da Costa parabeniza a todos os aprovados.





A seguir, alguns dos aprovados. (Clique nas imagens para ampliá-las)