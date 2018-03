SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA DESCASO DO SAMU

"Olá, Boa noite









Gostaria de fazer uma denúncia, na qual meu pai passou por uma falta de desrespeito hoje. Por volta do meio dia e alguns minutos meu pai sofreu um acidente em casa, vindo escorregar da escada aqui de minha casa que estava molhada e infelizmente veio a tacar a cabeça no batente, logo após isso entramos em desespero e ligamos para o Samu e o mesmo veio fazer fazer o pronto atendimento em nossa residência atendendo meu pai e como ele estava sentindo muita dor, o rapaz que atendeu meu pai informou que ele iria para a Santa casa, pq precisaria ser feito alguns exames então colocaram ele na ambulância do Samu e seguiram sentido a Santa Casa, sendo que meu irmão ficou de esperar meu pai junto com a ambulância já em frente à Santa casa, Mas por desrespeito a equipe que atendeu o meu Pai, passando já algum tempo que a ambulância tinha seguido caminho a Santa casa, o Samu chegou novamente aqui em minha casa apitando, fui olhar o que era e os imcopetentes que atenderam o meu pai há vinha descendo da ambulância com ele informando que não iria mais poder levar ele para Santa casa porque tinha ocorrido um acidente na avenida Ermírio de Morais e que ele ficasse aguardando aqui em casa porque provavelmente iria vim outro carro buscar ele, coisa que isso não aconteceu. Enfim como meu pai passou por essa falta de respeito e humilhação, gostaria de compartilhar com vcs do blog SOBRAL 24 HORAS para que isso não venha acontecer com outras pessoas porque somos cidadãos e temos direitos iguais...









Essa falta de respeito aconteceu aqui no bairro das pedrinhas."