Sobralense faz piquenique na neve com guaraná Delrio e Café Serra Grande

A sobrelense Carminha Barreto Reckentwald, que vive em Munique, na Alemanha, foi destaque neste sábado na coluna da jornalista Sônia Pinheiro, publicada no Vida&Arte, no O POVO. Sob temperatura de 15 graus abaixo de zero, ela fez piquenique na neve.





E usou produtos típios de sua terra natal. "....E, mostrando que é sobralense até 15 graus abaixo de zero celcius, Carminha Barreto Reckentwald posa na neve – em Munique –, modelinho pic-nic, exibindo produtos made in Sobral: Guaraná Delrio, Café Serra Grande, Biscoitos Coelho e revista Alternativa", informa a nota da coluna. (O Povo)