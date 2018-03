Soldado da Polícia Militar é preso após extorquir civil e tentar dividir dinheiro com outro policial

Durante uma abordagem no bairro Genibaú, policial militar recebeu R$ 400,00 para liberar o civil.

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso na manhã desta segunda-feira (12), em Fortaleza, após extorquir um civil durante uma abordagem no bairro Genibaú. De acordo com as autoridades, o policial recebeu R$ 400,00 para liberar o abordado e tentou dividir o dinheiro com outro agente, mas recebeu voz de prisão após fazer a proposta.





Ainda de acordo com a polícia, o soldado entrou na viatura da PM após a abordagem no bairro Genibaú e mostrou o valor extorquido para seu comandante, com o intuito de dividir a quantia. "Olha aí, o civil perdeu", teria dito o policial militar. No mesmo momento, o outro agente determinou que a viatura se dirigisse ao 17º Batalhão, no bairro Conjunto Ceará, onde o soldado recebeu voz de prisão.





Por meio de nota, a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) confirmou o episódio e informou que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) autuou em flagrante o policial militar que recebeu voz de prisão e determinou a instauração do competente procedimento disciplinar, para a devida apuração na seara administrativa.





A controladoria não divulgou os nomes dos envolvidos porque o caso ainda está em fase de investigação. (Diário do Nordeste)