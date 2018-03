Temendo emboscada, governador manda alugar carros blindados para sua proteção

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), determinou à Casa Civil do estado o aluguel de veículos blindados para sua proteção individual e a de seus assessores diretos. Preocupado com a violência que domina o estado e desafia as autoridades da Segurança Pública, e após sofrer ameaças de facções criminosas, Santana não quer arriscar sofrer uma emboscada ou mesmo uma bala perdida ao andar de carro pelas ruas de Fortaleza.





A intenção do governador foi oficializada na última segunda-feira (12), quando ele mandou publicar no Diário Oficial do estado do Ceará (DOE) o aviso de licitação, através de um pregão eletrônico (de número IG-9553460000), para a “locação de veículos tipo executivo, blindado”.





O governador recomendou, ainda, que a blindagem seja máxima, isto é, no nível mínimo III-A, que representa a mais resistente, podendo resistir até mesmo a tiros disparados por armas de grosso calibre e de guerra, como submetralhadoras. Diz ainda o aviso de pregão que, “a locação é da modalidade diária, em qualquer ponto do território nacional, visando atender as necessidades do Gabinete do Governador, por intermédio da Casa Militar”.





Resistente





Segundo os especialistas no assunto, a blindagem do tipo nível III-A representa mais de 90 por cento dos carros que saem das empresas blindadoras. Apesar de haver outros níveis mais baratos o III-A é o preferido, pois suporta tiros de qualquer arma de mão, mesmo as mais poderosas, como uma pistola calibre 9 mm – também utilizado em submetralhadoras) ou um revólver .44 Magnum.





Isso permite que o motorista tenha certeza de que sairá ileso de qualquer assalto em situação de trânsito. Mas o custo é alto: na média, peso adicional de 150 quilos em um sedã médio e preço a partir dos R$ 50.000.





Nas ruas





No último domingo (11), Camilo Santana saiu às ruas de Fortaleza em companhia do secretário da Segurança Pública, delegado André Costa; e do comandante-geral da PM, coronel Ronaldo Viana, e foi vistoriar blitze que estavam sendo feitas em vários bairros da Capital. A medida foi tomada após o Ceará registrar sua quarta chacina em pouco mais de dois meses de 2018.