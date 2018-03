TERROR! COMERCIANTE E ESTUDANTES SÃO ASSALTADOS EM SANTANA DO ACARAÚ

Dois rapazes armados com revolver, chegaram por volta das 13h desta terça-feira (6) na Escola Santa Ana, na comunidade de Paus Brancos, zona rural de Santana do Acaraú. Segundo declaração de testemunhas, eles anunciaram o assalto e levaram vários aparelhos celulares dos estudantes, jogaram um estudante através do muro da escola e deram dois tiros para o alto, “estou com medo de mandar minha filha de volta pra escola, precisamos que as autoridades tomem providências e garantam a segurança nas escolas”, disse a mãe de uma estudante que preferiu não ser identificada.





A Diretora da escola, decidiu suspender as aulas temporariamente, a PM foi acionada e realiza diligências.





Assalto a um deposito de alimentos - Por volta das 15h desta terça-feira (6), três homens encapuzados chegaram no depósito do comerciante José Airton, situado na rau João Cordeiro no bairro Retiro na cidade de Santana do Acaraú e anunciaram o assalto, segundo declaração da PM os ladrões levaram cinco celulares, um relógio, a bolsa de uma funcionária, dinheiro e mercadorias, ainda segundo a PM os ladrões chegaram a pé e fugiram pelo mato que tem próximo ao comércio. A PM está realizando diligências na cidade. (Tribuna dos Vales)