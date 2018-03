TRAGÉDIA EM CAMOCIM! GUARDA MUNICIPAL MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NA "CURVA DA MORTE"

Um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 13h10 deste domingo, 18, infelizmente culminou com a morte de um profissional da Guarda Municipal de Camocim identificado como Gilson Lopes, 38 anos, residente na Rua Princesa Isabel, Boa Esperança.





A vítima trafegava em sua moto Honda Bros de cor preta sentido Igreja de São Francisco / Escola Mons. José Augusto, quando perdeu o controle da moto e colidiu com alguns pilares de cimento fixado em uma esquina. O local onde aconteceu o sinistro foi no cruzamento das ruas Antonio Zeferino Veras com Perimetral, próximo ao Toinho da Panelada, um local de curva aberta e que já ficou conhecido como “curva da morte” devido às várias vítimas fatais de acidentes de trânsitos ocorridos naquele local. Gilson usava capacete e mesmo assim recebeu uma grande lesão na altura da cabeça e veio a óbito ali mesmo no local. A Perícia forense compareceu ao local do sinistro e conduziu o corpo do guarda municipal para o IML de Sobral.





Do blog: Estamos profundamente abalados com a partida precoce deste grande profissional. Gilson era nosso vizinho, residia em frente nossa residência, uma pessoa respeitadora, educada e que tinha mantinha ótima relação com todos. Infelizmente Gilson deixa esposa e quatro filhos. Desde já emitimos nossos pêsames a todos os familiares e amigos deste grande profissional.





