TRAGÉDIA EM PIRES FERREIRA-CE: MOTOCICLISTA MORRE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO

Acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (26). No sinistro um motociclista veio a óbito. O acidente aconteceu na estrada que liga o Distrito de Delmiro Gouveia a localidade de Marruás, zona rural do município de Pires Ferreira região noroeste do Estado.





Segundo informações de testemunhas, o motorista de um veículo D-20, placa JTA-0494, de Ipu-CE, que faz este percurso diariamente entre os dois municípios de Ipu a Pires Ferreira indo até a localidade de Marruás, colidiu de frente com uma moto Honda Titan, cor vermelha, placa não identificada conduzida por um motociclista de nome Henrique, que faleceu no local.





A vítima fatal deste acidente, trabalhava em uma das Fábricas de Cerâmicas em Marruás, possivelmente se dirigia pra a sua residência no distrito de Delmiro Gouveia, para o horário de almoço quando colidiu frontalmente com o veículo D-20.





Com informações do portal Aconteceu Ipu