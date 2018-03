TRAGÉDIA EM SANTANA DO ACARAÚ: BARRACA DESABA E MATA HOMEM E DEIXA DOIS FERIDOS NA NOITE DE SEXTA-FEIRA (30)

O desabamento aconteceu na noite de sexta-feira, dia 30, na rua Martins Soares Moreno, bairro Jericó - Santana do Acaraú. A ocorrência deixou sem vida um homem identificado por Francisco Macielio de Maria (Biel), junto com ele estavam uma 15 pessoas, além da vítima fatal, mais duas vítimas ficaram feridas. "estava todo mundo brincando quando de repente as luzes apagaram e o teto da barraca caiu", disse uma das pessoas que estava no local. Ainda de acordo com as declarações a vítima estava de costas e próximo a uma das carnaubeiras que davam sustentação a estrutura, ele foi atingido na nuca e ficou com a cabeça prensada entre a carnaubeira e a sinuca. Rapidamente as pessoas que estavam próximas ao local, correram na tentativa de socorrer as vítimas. "Se não fosse a sinuca tinha morrido mais gente" disse outra pessoa que testemunhou o acidente. Biel perdeu muito sangue e foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde. Nossa reportagem vai ouvir a secretaria municipal responsável pela liberação e funcionamento dos estabelecimentos comerciais do município para esclarecer sobre as medidas que deverão ser tomadas para evitar novos acidentes. Notícias de Santana do Acaraú. (Tribuna dos Vales)