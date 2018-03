Transporte escolar de Morrinhos em desvio de finalidade

Mais uma vez o executivo de Morrinhos, governo do prefeito Carlos Bruno (PSDB), desafia as instâncias federais e estaduais de controle e fiscalização dos recursos públicos no tocante às reais finalidades do transporte escolar e disponibiliza os “amarelinhos”, frota do transporte do PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar, para atividades de campeonatos de futebol amador das equipes do vereador do Distrito de Sítio Alegre.





Na última sexta (23) o Clube Esportivo de Sítio Alegre participou do campeonato Amigos da Bola, um campeonato regional o jogo foi em Acaraú no Estádio Municipal Major Bião contra o time da casa, Juventus de Acaraú sendo o trajeto realizado com um dos “amarelinhos”.





O que é mais crítico nessa situação é porque o município vive um verdadeiro caos no transporte público escolar, pois diariamente encontramos depoimentos de alunos que deixam de frequentar a escola pela falta desse transporte um claro desvio de finalidade.

Recentemente, em 10 de janeiro na 46ª sessão da Câmara o Secretário Municipal de Educação, Elício Abreu em resposta ao questionamento do vereador Márcio Maranhão sobre a liberação desses ônibus para o uso dos jogadores o secretário esclareceu que conhece as normas: “A gente nega a princípio. O FNDE é muito claro: o transporte é para o transporte dos estudantes”. 1:12:00 ( https://www.youtube.com/watch?v=NMpBn2ojOvU





Porém, os registros dão conta que os ônibus continuam sendo liberados para desvio de finalidades enquanto os alunos ficam sem acesso à educação formal.





Sabe-se que essa problemática já chegou às instâncias federais e estaduais, pois a CREDE 03 recebe relatórios e faz acompanhamentos sistemáticos de todas as escolas estaduais de sua competência. O que não se compreende é a ausência de ações efetivas para sanar um problema que é recorrente e constantemente denunciado no Programa É de Lascar, nas matérias como esta, inclusive na câmara na referida sessão.

Fica aqui registrado os fatos aguardando providências das autoridades competentes.





Por Ilton Santos / Jornal dos Município