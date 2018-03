Três adolescentes são executados em clube de forró em Russas

Três adolescentes foram assassinados à bala por volta das 3 horas da madrugada deste domingo, 25, em uma festa que acontecia em um clube de forró situado na travessa da rua João Afonso, bairro Tabuleiro do Catavento, em Russas, a 311,1 km de Fortaleza.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas estavam chegando em frente ao estabelecimento quando homens armados se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Após o fato, os suspeitos fugiram.





Ainda segundo a Secretaria, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o triplo homicídio, na Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18).





As vítimas foram identificadas como Carlos David Rodrigues da Silva, de 17 anos, Alexandre Fernandes Filho, também de 17 anos, e Cleidison Silva Gomes, de 15 anos.





Denúncia





A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso. As denúncias podem ser feitas O sigilo é garantido.





Com informações do portal O Povo

Foto: Itatira News