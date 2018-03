Três mulheres são assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará. No ano, já são 124 vítimas

Subiu para 124 o número de mulheres assassinadas no Ceará em apenas dois meses e 14 dias de 2018. Nas últimas 24 horas, a Polícia registrou mais três crimes do gênero Entre as vítimas está uma adolescente de 15 anos, supostamente vítima de um caso de feminicídio na cidade de Paracuru, no Litoral Oeste do estado (a 100Km da Capital). Em Fortaleza, foram dois casos ainda sob investigação.





O primeiro assassinato ocorreu ainda na manhã de quarta-feira (14), por volta de 8h10, no bairro Atlântico, em Paracuru, quando a adolescente identificada como Joyce Gomes do Nascimento, 15, foi atingida por vários golpes de foice. As investigações iniciais apontam como suspeito um ex-namorado da garota, que está sendo procurado.





No começo da tarde, por volta de 13h19, aconteceu o segundo assassinato. Duas mulheres foram baleadas em plena Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, na zona Oeste de Fortaleza, logo após terem desembarcado de um carro, ao lado do viaduto. Uma delas, identificada por Maria Josilene Pereira da Rocha, 25 anos, sofreu tiros na cabeça e teve morte instantânea. A outra, identificada como Francisca Neuba Rodrigues Trajano, foi ferida com disparos nas pernas, e atendida na Emergência do “Frotinha”, no mesmo bairro. Ela não corre risco de morte, segundo a equipe médica de plantão, mas está sob proteção da Polícia.





Suspeitos caçados





Dois suspeitos já foram identificados pela Polícia. Seriam bandidos moradores da favela Buraco da Jia, localizada próxima do local do crime. A princípio, houve a suspeita de se tratar de um assalto, mas logo a Polícia descartou essa hipótese e descobriu que as duas mulheres estavam sendo ameaçadas pelos criminosos conhecidos por “Paolo” e “Lourinho”, que estão foragidos.





Era por volta de 20h46 quando ocorreu o terceiro assassinato contra mulher nesta quarta-feira. O crime aconteceu na esquina das ruas Mirtes Cordeiro e Três Corações, no bairro Bom Jardim, na zona Sul da Capital. Segundo a Polícia, a vítima foi identificada como Tâmara Batista da Silva, 33 anos, mãe de duas crianças. Ela foi sumariamente executada a tiros quando seguia à pé para casa. Os suspeitos teriam fugido do local em uma motocicleta. (Blog Fernando Ribeiro)