UNIVERSITÁRIA DE CAMPANÁRIO COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

DESABAFO DE UMA UNIVERSITÁRIA!

"Bem,como todos sabem,vida de universitário não é nada fácil,a rotina é muito puxada,tem que tentar equilibrar a balança entre, trabalho, faculdade, família e amigos e todos os dias é um dia vencido. Porém tem universitários que além de todos esses contratempos ainda tem que lhe dá com fato de falta de transporte fixo.









É o caso dos universitários de Campanário! Vou logo deixar bem claro para os novatos de Campanário que estão pensando em ingressar em uma faculdade,se preparem para humilhações diárias,raivas gratuitas e intrigados pelo simples fato de você morar aqui. Sabe uma vergonha e uma infantilidade que temos que lhe dá todos os dias? É isso. Vou deixar bem claro mais uma vez pra quem não entendeu a situação. Uruoca é a cidade e Campanário pertence a essa cidade,todos os direitos que os cidadãos da sede tem os de Campanário por lógica também tem. Mas aí aparece outro e diz " Isso é problema do passado essa rivalidade". Meu povo vamos acordar que o tempo passou, é uma coisa sem fundamento você ter raiva de outra pessoa por ela morar em determinado local. A gente tem culpa de não ter ônibus ? Acho que não! O que custa ser solidário com o próximo e deixar o egoísmo de lado ?









E mais uma vez ressaltando o problema com o ônibus,estou nessa caminhada de universitária a 1 ano e 3 meses,nosso problema com falta de transporte não muda, é uma situação precária então quase sempre precisamos ir no ônibus da sede e em todas as vezes acontece esses contratempos de interesses. Difícil nossa situação,mas aproveitando o número de pessoas que tenho no meu Facebook estou aqui para desabafar e mostrar um pouco como é uma vida de universitário! Peço que quem não tiver o mínimo de conhecimento sobre esse caso que não deixe comentários sem fundamento porque de comentários desse nível eu já escuto todo dia quando vou pra faculdade e outra,só quem pode me entender bem é quem passa ou passou. Agradeço!"