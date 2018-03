URCA deve receber campus próprio no município de Campos Sales

Na manhã desta terça-feira (13), o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou de uma audiência com o Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, para tratar das instalações físicas de um campus da Universidade Regional do Cariri (URCA) no município de Campos Sales. A reunião foi acompanhada pelo Prefeito da cidade, Moésio Loiola, do Reitor da Universidade, Professor Dr. José Patrício Pereira Melo, e do Vice-Reitor, Prof. Francisco do O’ de Lima Júnior, e faz parte da agenda permanente de trabalho do parlamentar.





Atualmente, a Universidade Regional do Cariri conta com uma unidade descentralizada na cidade. A previsão é que a unidade possa atender incialmente aos cursos de Matemática, Letras e Biologia. O projeto, orçado em R$ 11,5 milhões, prevê a construção de quatro blocos térreos que irão abrigar salas de aula e laboratórios, além de outros três blocos de dois andares para abrigar a parte administrativa, banheiros, biblioteca e laboratório de informática.