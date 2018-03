UVA abre inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito até 2 de abril

Estarão abertas, no período de 19 de março a 2 de abril de 2018, as inscrições para o Cursinho Pré-Vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú (PREVEST/UVA). O cursinho é um Projeto de Extensão, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX), e tem como objetivo preparar, gratuitamente, alunos e ex-alunos do Ensino Médio de escolas públicas de Sobral, “que não dispõem de recursos financeiros para frequentar cursos preparatórios para concursos vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”.





São ofertadas 120 vagas, com outras 80 vagas em Cadastro Reserva para casos de desistência ou desligamento de candidatos selecionados. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, acessando o link do PREVEST/UVA, na sessão SERVIÇOS, no sítio eletrônico da UVA, em www.uvanet.br , onde também está disponível o Edital de Seleção





As aulas terão início na segunda quinzena do mês de abril e serão ministradas no Centro de Ciências da Saúde (CCS), no campus do Derby, de segunda a sexta-feira, no horário das 17h20min às 21h50min.

O Cursinho PREVEST/UVA utilizará material didático desenvolvido pelo Colégio Sobralense Farias Brito, parceiro da UVA no Projeto, e as aulas serão ministradas por estudantes de graduação da UVA, que atuarão como facilitadores, a partir da proposta pedagógica, fundamentada no material didático utilizado. Saiba mais: (88) 3611-6725.





(Com informações do Site da UVA e do Blog do Marcos Araújo)