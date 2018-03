VÍDEO: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

"Amigo agente ja não aguenta mais na rua Simão Alves próximo ao núcleo esse esgoto tá em tempo de matar agente na hora do almoço a catinga é irresistível ai tem fezes descendo pelo asfalto cara isso é horrível e as crianças não podem nem brincar na calçada ninguém fica na calçada por causa da nojera e do mal cheiro peço as autoridades responsável por isso que providencie um trabelho de qualidade aqui na nossa comunidade nós somos pobres mais não somos porcos não. amigo desculpas pelas palavras e obrigada pela atenção mais uma vez tenha um bom dia."