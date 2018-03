Moradores do bairro "Alto da Rolinha" denunciam o total abandono da Prefeitura de Sobral para com a população do citado bairro. Quando chove, as ruas ficam alagadas, trazendo transtornos aos moradores e transeuntes. Não existe saneamento básico no bairro.

Fonte: Sobral 24 horas c/ R. Soares