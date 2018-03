VIOLÊNCIA "CÃO" NO MUNICÍPIO DE MARCO!

Um crime brutal foi registrado na tarde deste sábado (10), no município de Marco, precisamente no Triângulo de Marco. Um homem identificado como Antônio Fábio Rodrigues Diogo, 27 anos, foi brutalmente assassinado a bala e a golpes de facão. A vítima estava algemada e com as orelhas cortadas. Uma equipe da Perícia Forense esteve no local do crime e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral. A Polícia Civil irá investigar a barbárie, através de um inquérito policial.

