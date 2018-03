VIOLÊNCIA: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE MASSAPÊ

Um crime de morte foi registrado na manhã desta terça-feira (27) na cidade de Massapê.





Um homem foi executado com vários tiros. A vítima foi identificada como "Ernandes".



As primeiras informações são de que a vítima foi alvejada nas proximidades do lixão, conseguiu correr, mas morreu ao tentar entrar em sua residência.



Policiais Militares e Civis estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.



Uma equipe da Perícia Forense foi acionada para o local da ocorrência.





Mais detalhes em breve.