VIOLÊNCIA: MAIS UMA MULHER FOI VÍTIMA DE ROUBO NO CENTRO DE SOBRAL

Uma mulher foi assaltada na noite da última segunda-feira (26), por volta das 19h, no Centro de Sobral, nas proximidades do Visconde Hotel.





Dois bandidos armados com arma de fogo, em uma motocicleta, abordaram a vítima e levaram seu celular e sua com bolsa com vários pertences. Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





A mulher acionou a Polícia Militar, que esteve no local, realizou diligências, mas os assaltantes não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa