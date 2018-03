VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Trenzinho da Alegria - "Capitão América" é morto a tiros na zona Leste de Fortaleza

A Avenida Beira-Mar amanheceu triste nesta terça-feira (13). Na noite de ontem, um dos garotos que animavam os tradicionais “trenzinhos da alegria” e fazia a festa com crianças e seus pais, foi assassinado. O crime, ainda misterioso, aconteceu no bairro Vicente Pinzón, na zona Leste de Fortaleza, e a equipe de inspetores, delegados e escrivães da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tenta esclarecer o caso.





O rapaz foi identificado apenas por Francisco. Ele estava jogando futebol numa quadra esportiva perto de sua residência, quando foi atingido com, pelo menos, cinco tiros disparados à queima-roupa. O assassino fugiu rapidamente do local com um comparsa que, segundo testemunhas oculares, aguardava o parceiro em uma motocicleta.





Francisco trabalhava num dos trenzinhos da Beira-Mar e encarnava o personagem Capitão América. Era tido como um jovem muito divertido. A família informou que ele não tinha inimigos nem havia relatado nenhum tipo de ameaça. Diante do fato, a Polícia não descarta a hipótese de um erro de execução.





O corpo de Francisco foi levado para a sede da Perícia Forense do estado do Ceará (Pefoce), na Avenida Leste-Oeste, e deverá ser sepultado ainda nesta terça-feira (13). (Fernando Ribeiro)