VOCÊ JÁ FOI CURADO

“Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados.” (1 Pedro 2:24)





No ano de 1950, o versículo citado inspirou uma jovem na cidade de Nova Iorque a ser curada de tuberculose. O estado dela era tão débil, que esperavam que ela morresse a qualquer momento. Sendo cristã verdadeira, ela não via a hora de partir para estar ao lado do Senhor.





Certa ocasião, de tão fraca que estava, construíram um aparato para ficar sobre ela e, em cima, colocaram uma Bíblia para que ela pudesse ler, pois não conseguia segurar o livro. Enquanto folheava aquelas páginas, parou nesse texto das Escrituras. Quando a moça leu que Jesus levou os pecados dela sobre o madeiro, não aguentou de emoção, chorou e louvou ao Senhor por ter carregado o seu fardo. Depois que enxugou as lágrimas e voltou à leitura, deparou-se com algo que fez uma revolução em sua alma. Então, gritou pela mãe, a qual quis logo saber o que estava acontecendo com a filha.





“Mãe, a senhora sabia que já estou curada??”





A mãe respondeu que não estava entendendo, e, assim, a jovem mostrou o versículo. Ainda sem compreender o que se passava no coração da filha, tentou acalmá-la dizendo que fosse paciente, pois, em breve, tudo terminaria. Ao que a moça protestou, exclamando: “Mãe, nosso Deus garantiu que, pelas chagas de Jesus, eu fui sarada!”





A jovem, então, teve de apelar, retrucando: “A senhora não me ensinou a crer em tudo o que a Bíblia diz??” Após ouvir a resposta positiva da mãe, ela pediu que levassem até ela uma roupa. Em vão, sua mãe tentou mantê-la na cama, pois a moça levantou-se, mesmo sem vigor. Nos dois dias depois disso, ela ainda escarrava sangue, mas, no terceiro dia, foi melhorando, e, em pouco tempo, já havia recuperado o peso e estava sã.





A Palavra de Deus, que não pode mentir (Números 23:19), garante que nossas enfermidades e nossos pecados foram levados pelo Salvador sobre o madeiro. Além disso, o Livro Sagrado assegura-nos que, pelas feridas de Jesus, fomos sarados. O que você diz a respeito disso?





Meu amigo, se tem intercedido ao Pai a fim de ter a saúde restaurada, passe a orar agradecendo pela cura. Mande o mal sair do seu corpo agora, pois, se usar o Nome poderoso de Jesus, todo o incômodo sairá, pois, pelas feridas sofridas pelo Filho de Deus, você foi curado!





"Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido" (Isaías 53:4).