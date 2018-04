85 novos Guardas Municipais tomarão posse na próxima terça-feira (3), em Sobral

Os classificados no último concurso realizado para Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) tomarão posse de seus cargos na próxima terça-feira (3), numa solenidade marcada para as 19h, na Boulevard do Arco no centro de Sobral.





Com a nova convocação, a GCMS passa a contar com 227 homens e mulheres que terão como principal atribuição zelar pelo patrimônio público, bens e serviços e servir bem a comunidade. Para isso, já foram treinados no ano passado num curso de capacitação de três meses de duração.





Os novos guardas já deve se apresentar oficialmente para o trabalho no dia seguinte a formatura de posse, para somar nessa nova etapa e reforçar o trabalho que já vem sendo desenvolvido no Município. (Via Blog Célio Brito)