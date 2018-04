A partir desta sexta-feira (27), PRF inicia Operação Dia do Trabalhador

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na sexta-feira, 27, a Operação Dia do Trabalhador 2018. A ação, que vai até as 23h59 do dia 1° de maio, acontece em função do feriado ser numa terça-feira, favorecendo assim a realização de viagens e o aumento no fluxo de veículos e pessoas em rodovias federais.





Com o objetivo de diminuir a violência no trânsito, serão priorizadas ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao cinto de segurança e envolvendo motocicletas ou ciclomotores, que apresentam índices elevados de letalidade.





Abertura da Operação





A abertura da Operação acontece na sexta-feira, 27, das 09h às 11h, na Unidade Operacional da PRF em Eusébio, km 19 da BR-116.





Educação para o trânsito