A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SUMARÉ ESTÁ TOTALMENTE ABANDONADA!

Os moradores do bairro Sumaré denunciam o total abandono em que se encontra a quadra de esportes do bairro.

Confira a denúncia:

"A população do Sumaré pedi encarecidamente q a quadra Sebastião da Pedreira passe por uma reforma que tem apenas iluminação de um lado, as paredes e arquibancada estão rachadas, o alambrado é baixo e não tem teto e nem vestiário. O único local de lazer que a comunidade tem para as crianças e adolescentes e adulto faz muito tempo q essa quadra existe e nunca foi coberta para que as crianças possam usufruir dela mais tempo, tem q ter cobertura.

Nos ajude!"